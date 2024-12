Inaugurazione di Piazza De Nava, il consigliere Latella: “un’altra agorà che ritorna ai reggini”

StrettoWeb

“Piazza De Nava è un altro tassello della città restituito da questa Amministrazione, un’agorà che ritorna ai reggini”. A dichiararlo in una nota stampa è Giovanni Latella, consigliere comunale delegato al turismo. “La piazza, dopo il restyling, è divenuta uno spazio senza barriere che i cittadini potranno vivere pienamente in tutta la sua moderna bellezza. L’affaccio davanti al Museo, casa dei Bronzi e di altre ricchezze dell’archeologia, sarà un prezioso biglietto da visita per i turisti che da mesi affollano la città dello Stretto, che potranno scoprire e apprezzare la novità”, ha proseguito il consigliere, sottolineando il valore di questo intervento che, oltre a migliorare la qualità della vita dei reggini, rappresenta anche un’importante opportunità per il settore turistico.

“Come ha ricordato il direttore del Museo, Fabrizio Sudano, col quale l’Amministrazione ha instaurato un proficuo sodalizio, piazza De Nava è solo un primo step. Il prossimo passo sarà l’apertura del sito di un’altra importante agorà reggina, piazza Garibaldi, altro punto focale per il turismo archeologico della nostra città che non smette di stupirci con i tesori che continuano ad affiorare dal sottosuolo“, ha chiarito ancora Latella, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il patrimonio storico e culturale di Reggio Calabria.

“Tesori che si sommano alle opere in cantiere concluse, come il Tempietto, il parco del rione Marconi, o quelle in fase di ultimazione, e che contribuiscono a scrivere pagine di una nuova storia per la città di Reggio”, ha proseguito Latella, riferendosi alle nuove opere, alle numerose iniziative che vanno a migliorare la fruibilità dei luoghi pubblici e a preservare la storia millenaria della città. “Una scelta quella di perseverare sulla riqualificazione di piazza De Nava che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare, nonostante le tante polemiche e i ricorsi al giudice amministrativo che hanno tentato di bloccare un progetto che adesso, portato a termine, si rivela in tutta la sua bellezza. Lo hanno dimostrato i tanti reggini che con entusiasmo hanno accolto l’inaugurazione della nuova piazza, testimoniando quanto sia importante per la nostra comunità poter riappropriarsi di spazi di vita collettiva rinnovati e fruibili da tutti. Con la riqualificazione di piazza De Nava, Reggio si arricchisce di un nuovo spazio urbano che unisce storia, cultura e modernità, e si prepara a diventare sempre più una meta ideale per chi desidera vivere l’autenticità della città e delle sue tradizioni”, ha concluso il consigliere comunale.

