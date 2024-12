Il giornalista siciliano Salvatore Di Salvo riceve il premio internazionale “Campania Terra Felix”

StrettoWeb

Assegnato al giornalista siciliano Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell’Ucsi e Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix”, giunto all’ottava edizione, che si è svolto, ieri mattina, al Multicenter School di Pozzuoli. Il premio è stato promosso e organizzato dall’associazione della Stampa Campana – “Giornalisti Flegrei”, guidata da Claudio Ciotola ,insieme all’Ordine Nazionale e regionale dei Giornalisti, con la collaborazione della Fondazione Lumina e l’alto Patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Ministero dell’Istruzione e del Merito ufficio scolastico regionale per la Campania; dell’Ucsi Campania, dell’Ussi, gruppo campano “Felice Scandone”; del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; dell’Associazione Italiana Reporter e fotografi, il quotidiano ROMA nonché il patrocinio del Comune di Napoli e della IX Municipalità di Napoli; nonché dei Comuni di Anacapri, Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano e Quarto Flegreo.

Il premio, presentato da Rosaria Morra è stato consegnato dal presidente dell’Associazione della Stampa Campania – Flegrei” Claudio Ciotola, dal vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco e dal componente della Giunta Nazionale dell’Ucsi Giuseppe Blasi alla presenza del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, del componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Francesco Urraro e del presidente nazionale dell’Ussi Gianfranco Coppola. “Con grande onore e immenso piacere abbiamo conferito il Premio, sezione libri, a Salvatore Di Salvo– ha detto il presidente dell’Associazione Stampa Campania Flegrei Claudio Ciotola – per il suo lavoro che in questi anni sta portando avanti e per aver donato a noi un lavoro che riguarda i social.

Il libro “La Comunicazione cristiana nei social” è una provocazione a quanti giornalisti e non si approcciano all’utilizzo dei social. Comunicare è abbastanza facile, saper comunicare è difficile, molto difficile, perché la notizia, per essere tale, richiede un complesso lavoro di acquisizione delle informazioni, comprensione e restituzione delle stesse affinché il fruitore finale, ossia chi legge, qualsiasi sia la modalità di lettura – cartacea o digitale – la comprenda e ne comprenda il contesto. Al giornalista è affidata questa delicata operazione. È questa responsabilità, e tutto ciò che si porta dietro, che celebriamo”.

Biografia

Salvatore Di Salvo Coniugato, con una figlia, giornalista, collaboratore del Giornale di Sicilia, di “Maria Con Te”, primo settimanale mariano, redattore del settimanale cattolico “Cammino” e direttore di Radio Una Voce Vicina In Blu. È Segretario Nazionale dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana dal settembre 2021, dopo aver ricoperto altri incarichi nazionali, regionali e provinciali nella stessa associazione. E’ Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. E’ componente della sotto -commissione per la Comunicazione del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”. Ha collaborato con quotidiani regionali e nazionali, agenzie di stampa, mensili, periodici, televisioni e radio. E’ stato vice presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Siracusa e presidente parrocchiale della Chiesa Madre di Carlentini. Fondatore dell’Associazione “Devoti di Santa Lucia” di Carlentini, di cui è stato anche presidente, del gruppo “Lucia di Sicilia”, della Pro Loco di Carlentini e della cooperativa “Cammino”.

Già vice segretario provinciale Assostampa Siracusa e consigliere regionale Assostampa Sicilia. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi, tra i quali il premio Nazionale di Giornalismo “Gianni Ferraro” e “Penna Maestra 2023”. E’ stato componente del gruppo di lavoro “Pubblicisti e Ricongiungimento”, istituito dal Cnog. E’ stato componente del Consiglio Pastorale diocesano dell’Arcidiocesi di Siracusa e dell’Ufficio di Segreteria. Nel 2022 per la sua attività giornalistica è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha pubblicato “Devoti… W Santa Lucia!” (ed. Aped, 2008). Ha curato diverse pubblicazioni a carattere religioso e del territorio. Nel 2024 ha pubblicato “La Comunicazione cristiana nei social” (Apalòs). Ha curato, insieme a Vincenzo Varagona, presidente nazionale Ucsi, “ComunIcare, 20 giornalisti in dialogo con il Pontefice” (Libreria Editrice Vaticana).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.