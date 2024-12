Gallico-Gambarie, Forza Italia: “risultato storico, il collegamento tra mare e montagna è un sogno che si avvera”

StrettoWeb

“Un grazie a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato perché la strada veloce ‘Gallico-Gambarie’, una delle opere pubbliche più importanti realizzate in Calabria, potesse realizzarsi”. A dichiararlo in una nota i consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari. “La Gallico-Gambarie non rappresenta solo un’opportunità di crescita turistica per il territorio, ma un’arteria importante per tutta la vallata del Gallico e per i comuni aspromontani e pre-aspromontani, da oggi collegati alla città da una strada moderna, sicura e che offre, a tutti coloro che la attraversano, paesaggi naturalistici straordinari” dichiarano i consiglieri.

“Un risultato storico, per cui occorre ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lottato perché quest’opera si realizzasse, primo tra tutti l’On. Francesco Cannizzaro, e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha deciso di ri-finanziare il progetto di ulteriori 9 milioni di euro, senza i quali sarebbe rimasta un’incompiuta” dichiarano i consiglieri forzisti”.

“L’inaugurazione del terzo macrolotto segna un punto di svolta per l’attraversamento dell’entroterra tirreno: i primi due lotti, dalla rotatoria a2 di Gallico fino a Mulini di Calanna, rendevano già l’idea dell’imponenza dell’infrastruttura e della necessità di avviare le fasi di completamento degli ulteriori lotti. Oggi, attraversando Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Cerasi, Schindilifà e Podargoni, Gambarie sarà sempre più vicina alla città, a pochi minuti di distanza dal mare” concludono i consiglieri”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.