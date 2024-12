Fratoianni: “Meloni venga in Sicilia a vedere i problemi della Regione”

StrettoWeb

“Vogliamo cacciare una destra che come in queste ore è molto prodiga di parole, in salotti televisivi. Ne approfitto per dire a Giorgia Meloni che dovrebbe fare qualche intervista in meno e magari prendersi un aereo per venire qui in Sicilia a dare qualche risposta alla crisi idrica che sta strangolando questa regione ormai da mesi. Per dare qualche risposta sul perché il governo abbia tagliato milioni di euro di opere strategiche“. Così Nicola Fratoianni, deputato e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando a margine di una conferenza stampa a Palermo.

