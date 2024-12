Eccellenza Calabria, prevale il segno “X”: pari ReggioRavagnese e Vigor Lamezia. Risultati e classifica

StrettoWeb

Dodicesima giornata in Eccellenza calabrese. Prevale il segno “X”, in virtù dei tanti pari andati in scena. Prova a scappare il Digiesse PraiaTortora, che rifila tre reti al Brancaleone. Rallentano ReggioRavagnese e Vigor Lamezia, che fanno rispettivamente 1-1 contro Paolana e a Gioia Tauro. Poker Soriano, mentre il San Luca batte il Rende di misura e lascia ai cosentini l’ultimo posto.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 12ª giornata

Cittanova-Bocale 0-0

Castrovillari-Palmese 3-0

Digiesse PraiaTortora-Brancaleone 3-0

Gioiese-Vigor Lamezia 0-0

ReggioRavagnese-Paolana 1-1

Rossanese-Isola Capo Rizzuto 0-0

San Luca-Rende 1-0

Soriano-Ardore 4-0

Classifica Eccellenza Calabria

Digiesse PraiaTortora 28 Vigor Lamezia 25 ReggioRavagnese 24 Rossanese 23 Soriano 21 Isola Capo Rizzuto 20 Paolana 20 Cittanova 17 Castrovillari 17 Palmese 17 Gioiese 15 Brancaleone 12 Bocale 7 Ardore 6 San Luca 4 Rende 2

Prossimo turno Eccellenza Calabria (13ª giornata)

Sabato 7 dicembre (ore 14.30)

ReggioRavagnese-Soriano

Domenica 8 dicembre (ore 14.30)

Bocale-San Luca

Brancaleone-Cittanova

Isola Capo Rizzuto-Ardore

Palmese-Rossanese

Paolana-Gioiese

Rende-Castrovillari

Vigor Lamezia-Digiesse Praia Tortora

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.