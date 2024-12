Domotek Volley-Gioia del Colle, big match al PalaCalafiore con… promo natalizia

StrettoWeb

E’ tutto pronto. Big Match al PalaCalafiore. La Domotek Volley Reggio Calabria ospita la JV Gioia del Colle. Operazione aggancio per gli ospiti, team costruito per vincere il campionato oggi alle prese con la “matricola” terribile di mister Polimeni. 15 punti e volo in atto per gli amaranto che in settimana hanno salutato il martello Spagnol firmando l’ottimo Enrico Zappoli.

Momento nero per l’avversario odierno che arriva dal turno di riposo dopo aver perso 3-0 contro Sabaudia prima e Sorrento successivamente. Roster lungo e competitivo: con i vari Vaskelis, il libero Rinaldi, Cester, Garofolo ma non solo pronti alla sfida. Si respira aria di grande gara.

Le dichiarazioni pregara

“Gioia è una squadra costruita per vincere“, ha dichiarato mister Polimeni nei giorni scorsi. “Sappiamo che verranno qui per fare bottino pieno, ma noi cercheremo di impedirlo. Davanti al nostro pubblico abbiamo sempre un’arma in più. Vogliamo continuare a crescere e a migliorarci. Gioia è un avversario forte, ma noi non ci nascondiamo. Abbiamo una rosa competitiva e puntiamo a fare bene“.

Marco Soncini ha ribadito: “Sulla carta Gioia è una delle squadre costruite per vincere il campionato di A3 ma questo è un campionato molto equilibrato, può succedere di tutto. Noi la affronteremo come tutte le altre partite, cercando di portare a casa i tre punti“.

Infine, un appello al pubblico: “mi aspetto un pubblico numeroso e caloroso come sempre, anzi di più! Il vostro supporto ci aiuta tantissimo, si sente. Spero che ad ogni partita siate sempre di più”.

Sono arrivate anche le prime parole del nuovo innesto Zappoli: “a Reggio Calabria per una nuova sfida, con nuovi stimoli e la voglia di ripartire da zero. Conosco già l’ambiente e alcuni ragazzi della squadra, quindi so come procedere in questo nuovo inizio. Sono veramente gasato di entrare a far parte di un gruppo che sta facendo così bene“.

Dove vedere Domotek Volley Reggio Calabria-Gioia del Colle

La partita si giocherà domenica, alle ore 18:00, al PalaCalafiore. Classica diretta sul canale YouTube nazionale di LegaVolley con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano Christian Palumbo di Cosenza e Marco Colucci di Matera.

La promozione natalizia

L’abbonamento per la stagione in corso costa solo €30! E non è tutto! A tutti i nuovi abbonati che aderiranno alla PROMO NATALE ABBONAMENTO, la società regala la sciarpa ufficiale della squadra (valore €10)!

Dove abbonarsi:

SportSpecialist: via Fabrizio De André 9, Reggio Calabria. Dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 20:00.

Bcenters: Via Sbarre Centrali 260/b, Reggio Calabria. Aperto Nostop dalle 9:00 alle 19:30.

Abbonamenti e biglietti in prevendita saranno disponibili anche al botteghino (lato sud) del PalaCalafiore, a partire dalle ore 16:00.

Sciarpa ufficiale

Per tutti gli abbonati, la sciarpa ufficiale sarà disponibile al prezzo speciale di €5. Le sciarpe saranno in vendita in biglietteria al PalaCalafiore e nei punti vendita SportSpecialist e Bcenters.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.