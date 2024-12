Al via il depopolamento dei cinghiali nella zona di restrizione II: “indispensabile per ridurre il numero esagerato di esemplari”

StrettoWeb

“Finalmente nella Zona di restrizione II nell’Ambito Territoriale di caccia RC 1 si dà il via alle operazioni di depopolamento dei cinghiali da parte dei Bioregolatori autorizzati. Dopo settimane di attività, grazie all’interlocuzione con il Servizio Veterinari dell’ASP RC ed il Dipartimento Salute e Welfare, l’ATC RC1, coadiuvato dall’Assessore all’Agricoltura Gallo e dall’On. Cannizzaro, che ringraziamo per il lavoro svolto, sono state identificate le procedure e le modalità per poter dare inizio al depopolamento della specie cinghiale”. E’ quanto si legge in una nota.

“Depopolamento indispensabile per ridurre il numero ormai esagerato dei cinghiali presenti ma ancor più importante necessario per valutare l’andamento del virus nella zona di restrizione II. Notizia positiva anche per il comparto agricolo il quale sta subendo ingenti danni causati dai numerosi cinghiali presenti. Si ricorda infatti che da 2 anni nella zona di restrizione II alcuna attività di depopolamento era stata messa in atto”, si legge ancora.

“Grande soddisfazione per il lavoro fatto e portato a termine da parte del Comitato ATCRC1 nella sua interezza, che ha seguito un percorso fatto di progettazione e decisioni condivise, grazie anche all’operatività assidua del Presidente dell’Atc Cristian Morano, del Presidente Commissione Cinghiale Luigi Romeo e del Presidente della Commissione Fauna Rocco Palamara”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.