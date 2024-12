Il Decreto flussi è Legge, c’è l’approvazione del Senato: dai migranti ai “paesi sicuri”, cosa cambia

StrettoWeb

Il Decreto flussi migratori in Italia diventa Legge. E’ arrivata infatti l’approvazione del Senato con 99 sì, 65 no e 1 astenuto il decreto. Il provvedimento, che ha già passato l’esame della Camera lo scorso 27 novembre, diventa così definitivo. Diverse le misure, a partire dalle “disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Tra le novità del testo c’è un nuovo elenco dei Paesi considerati “sicuri” come Bangladesh, Egitto e Marocco; la secretazione dei contratti pubblici relativi a fornitura di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere e delle attività di soccorso in mare; competenza delle Corti d’Appello e non più dei Tribunali specializzati, per quanto riguarda la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti asilo.

