Cosenza, un pari che… Pisa: 2-2 in casa di Inzaghi, calabresi imbattuti da 7 giornate! | CLASSIFICA

Il Cosenza esce dall’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani con un pari che… Pisa. Pareggio prezioso per i “Lupi” in casa di Pippo Inzaghi. Calabresi capaci di rimontare il doppio svantaggio e allungare a 7 la striscia di risultati utili consecutivi che con 5 pareggi e 2 vittorie.

Il match sembrava essersi messo sui binari di Pippo Inzaghi fin dai primi minuti. Pisa subito in vantaggio con Lind al 5′, al 26′ raddoppio dei toscani con Piccinini. Al 57′ Marin fallisce dal dischetto il colpo del definitivo ko. Al 72′ il Cosenza accorcia le distanze con Mazzocchi e al 92′ le speranze di evitare il ko si tramutano in realtà con Fumagalli che firma il 2-2. Cosenza 13° a quota 16 punti, 3 in meno dalla zona Playoff, 1 in più rispetto alla zona Playout. Il Pisa resta secondo a -3 dal Sassuolo.

Risultati Serie B 15ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:30

Reggiana-Sassuolo 0-2

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juves Stabia 2-2

Sampdoria-Catanzaro 3-3

Sudtirol-Cremonese 0-4

Ore 17:15

Mantova-Modena 0-0

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Frosinone-Cesena 3-2

Palermo-Spezia 2-0

Pisa-Cosenza 2-2

Ore 17:15

Salernitana-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Spezia 30 Pisa 30 Cremonese 24 Cesena 22 Bari 21 Brescia 19 Juve Stabia 19 Palermo 18 Catanzaro 17 Sampdoria 17 Mantova 17 Carrarese 16 Cosenza 15 (-4) Modena 15 Reggiana 15 Salernitana 13 Sudtirol 13 Cittadella 13 Frosinone 10

Programma 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena

Carrarese-Palermo

Mantova-Pisa

Modena-Salernitana

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone

Domenica 8 dicembre

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Spezia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

