Cosenza-Frosinone, Alvini fa la conta di indisponibili e rientri. E quella frase sulla tifoseria…

Massimiliano Alvini torna in conferenza stampa. L’allenatore del Cosenza ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Frosinone, cominciando dalla conta di indisponibili e rientri. “Non ci sarà Zilli, ma non ha nessun problema muscolare. Ha avuto una lesione per una pedata sul muscolo a Brescia che gli ha creato un problema. Starà fuori per un po’, vediamo se per Carrara ce la possiamo fare. Rientra però Strizzolo e dobbiamo valutare José Mari e Cimino, domani dopo il risveglio”.

Sull’avversario. “Il Frosinone è un’ottima squadra, chiaramente costruita per obiettivi diversi da dove si trova, ma nelle ultime gare ha trovato equilibrio. Hanno trovato problemi di rosa e qualche infortunio di troppo, ma sicuramente verrà qua a fare la partita. Massimo rispetto per loro, per le loro qualità, ma anche noi faremo la nostra. Metteremo dentro le nostre caratteristiche, ad oggi è uno scontro salvezza”.

“Cosa mi aspetto dall’ambiente? Io trovo grande calore quando siamo fuori, in trasferta. Ad inizio anno ho fatto qualche appello, penso che questa squadra meriti massimo entusiasmo e sostegno per quello che sta facendo. Però ora appelli non ne faccio più, perché noi per il Cosenza faremo sempre il massimo. Quello che viene non lo possiamo sapere, ma l’impegno non mancherà”, ha aggiunto poi Alvini, con una frase significativa che enfatizza ciò che i suoi ragazzi stanno dimostrando in questa prima metà di torneo, nonostante la penalizzazione.

