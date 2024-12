Coppa Italia Serie D, i risultati degli Ottavi di finale: Scafatese e Reggina out

StrettoWeb

Serie D in campo questo pomeriggio per gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Altra umiliazione per la Reggina, che dopo l’ennesimo pari perde per 2-5 in casa contro l’Enna in un Granillo vuoto e buio. I siciliani, dopo aver battuto il Siracusa ai Sedicesimi, si tolgono dunque un’altra soddisfazione e vanno ora a sfidare il Martina Calcio ai Quarti. Martina, che, infatti, ha operato un altro colpaccio, sbancando Scafati, fresca di nomina del nuovo allenatore, Gianluca Atzori.

Di seguito tutti i risultati.

Risultati

Scafatese-Martina 0-1

Castelfidardo-Ravenna 1-2

Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi 3-0

Follonica Gavorrano-Livorno 3-4 d.c.r. (1-1)

Guidona-L’Aquila 4-0

Reggina-Enna 2-5 d.c.r. (1-1)

Saluzzo-Lavagnese 0-2

Sant’Angelo-Piacenza

