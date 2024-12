Coppa Italia, il “primo round” è della Lazio: Napoli travolto 3-1 | TABELLONE

StrettoWeb

Il primo round è biancoceleste. Lazio e Napoli si affronteranno due volte nello spazio di 4 giorni. Il primo incontro è andato in scena questa sera all’Olimpico con vittoria per 3-1 dei ragazzi allenati dall’ex Reggina Marco Baroni. Il ‘rematch’ andrà in scena domenica sera in Serie A.

Una curiosa coincidenza a tinte azzurre. Questa sera, di una sfumatura più biancoceleste. Conte fa ampio turnover, chiaro segnale di quanto i partenopei siano concentrati sul campionato. La Lazio, invece, il focus sull’impegno di Coppa Italia lo ha, eccome.

Lo si evince subito al 21′ quando Zaccagni serve Pedro in profondità e Caprile lo stende in area: è calcio di rigore. Il portiere partenopeo si fa perdonare neutralizzando il penalty di Zaccagni ma al 32′ deve capitolare sul colpo di testa di Noslin che apre le marcature. Al 36′ Simeone in spaccata accorcia le distanze ma 5 minuti più tardi ancora Noslin, liberato da un pregevole tacco di Pedro, firma il 2-1.

Al 50′ l’ex Verona firma la tripletta personale con la quale si porta a casa il pallone e condanna il Napoli. Servono a poco gli ingressi di McTominay, Di Lorenzo, Politano, Lukaku e Lobotka nei 20 minuti finali. La Lazio vola ai quarti, il Napoli pensa alla sfida di domenica sera. Con tutti i titolari.

Tabellone ottavi Coppa Italia

Juventus-Cagliari (17 dicembre, ore 21:00)

Fiorentina-Empoli 2-3 (dopo calci di rigore)

(dopo calci di rigore) Bologna-Monza 4-0

Atalanta-Cesena (18 dicembre, ore 18:30)

Milan-Sassuolo 6-1

Roma Sampdoria (18 dicembre, ore 21:00)

Lazio-Napoli 3-1

Inter-Udinese (19 dicembre, ore 21:00)

