Che ci fa Berardi in B? Devastante dopo il ritorno in campo: il Sassuolo vola e le big di Serie A…

Dopo un inizio incerto, il Sassuolo sta mettendo le basi per ‘ammazzare’ il campionato di Serie B. Gli emiliani hanno trovato continuità di gioco, gol e risultati positivi. Ben 12 le partite consecutive a punti, 10 vittorie e 2 pareggi, una striscia che ha permesso ai neroverdi di prendersi il primato in classifica e di rinsaldare le ambizioni di una promozione in Serie A.

Un momento positivo coinciso con il ritorno in campo di Domenico Berardi, assente dallo scorso campionato a causa di una lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Uno stop lunghissimo che gli ha fatto perdere la Serie A (con la retrocessione del Sassuolo) ed Euro 2024. Ma non il talento.

I numeri di Berardi dopo l’infortunio

Domenico Berardi ha qualità che centrano ben poco con il campionato di Serie B. L’esterno calabrese, al suo rientro in campo, ha fornito 3 assist nelle prime 3 gare giocate da subentrante in cui è rimasto in campo 17, 29 e 45 minuti, praticamente spezzoni di gara, riuscendo comunque a fare la differenza. Nelle 5 gare successive, giocate per intero, ha confezionato 3 gol e 4 assist per un totale di 3 gol e 7 assist in 8 partite. Un fattore decisivo e impressionante, capace di incidere in ogni gara.

Berardi in Serie A: le big ci pensano?

Il talento di Domenico Berardi con la Serie B c’entra davvero poco. Parliamo di un giocatore nel giro della Nazionale, capace di andare stabilmente in doppia cifra in Serie A giocando esterno in una squadra di metà classifica (basterebbe vedere le medie di Leao al Milan per un confronto) con un numero di assist altrettanto simile. Numeri da big. Ma, a proposito, le grandi squadre di Serie A resteranno ancora a guardare?

Nella sua carriera Berardi è gravitato per tanti anni in orbita Juventus ma i bianconeri non sono mai andati decisi su di lui. Oggi, vista la situazione infortuni, soprattutto nel reparto offensivo, i bianconeri potrebbero farci un pensierino. Il nome di Berardi è stato accostato spesso anche al Milan che ha poi preferito Chukwueze con risultati decisamente inferiori alle aspettative e un progressivo impoverimento della ‘quota italiani’ in rosa.

Berardi farebbe comodo alla Lazio e alla Roma per rinforzare il pacchetto esterni, così come all’ambiziosa Fiorentina e perchè no anche al Napoli di Antonio Conte che potrebbe regalarsi una freccia in più al proprio arco per puntare allo Scudetto.

