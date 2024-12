A Catania il “Tech by Her” di Huawei: la città etnea sempre più capitale di tecnologia e innovazione

StrettoWeb

Nel corso di un evento svoltosi presso lo spazio eventi Isola Catania Hub sito all’interno di Palazzo Biscari, preziosa testimonianza del barocco siciliano, Huawei ha annunciato il lancio della terza edizione di “Tech by Her”, alla presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catania, Viviana Lombardo, e della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania, Monica Luca. Il programma flagship dell’azienda, mirato alla promozione della leadership femminile nel mondo della tecnologia e dell’innovazione, nel 2025 si arricchirà con la nuova Shells Academy che punta tutto sulle competenze tecnologiche e digitali con il duplice obiettivo di ridurre il divario di genere e favorire l’innovazione e il ripopolamento dei territori più marginali del sud Italia.

L’iniziativa “Tech by Her”, lanciata in Italia nel 2022 in sinergia con il programma “Women Plus” promosso da Fabi Saad Niemeyer, era partita dalla sponsorizzazione di un progetto di studio sul divario digitale delle donne nel Mezzogiorno condotto dall’Università di Bari per poi concentrarsi sulla valorizzazione di modelli positivi di leadership femminile attraverso la serie di docu-film “Tech by Her – La tecnologia raccontata dalle donne”, realizzati finora in Puglia e in Campania, a partire dalle storie di donne che sono riuscite a fare innovazione nella loro terra di origine e a portare un cambiamento positivo nelle loro comunità locali attraverso l’utilizzo della tecnologia.“I role model sono importanti perché hanno il potere di incoraggiare tante donne, ragazze e persino bambine ad avvicinarsi alle tecnologie digitali per sfruttarne il potenziale e realizzare così un mondo più connesso e sostenibile che non lasci nessuno indietro. Tuttavia, non bastano” – ha dichiarato Fabio Romano, Responsabile per lo Sviluppo dell’Ecosistema Industriale di Huawei Italia.

“Per questo motivo, siamo orgogliosi di annunciare il lancio di Shells Academy, un’iniziativa formativa dedicata alle donne del mezzogiorno d’Italia, che mira a fornire loro competenze digitali avanzate, per ridisegnare il futuro dei loro territori. Con questo programma vogliamo contribuire a ridurre il divario digitale di genere ma anche contrastare lo spopolamento delle aree più isolate del sud Italia. Crediamo fermamente che le competenze digitali e tecnologiche siano la chiave per restituire valore a questi territori, creando opportunità per chi sceglie di restarvi ma anche per chi ha dovuto abbandonarli e sogna di farvi ritorno e infine, perché no, per chi vorrebbe trasferirvisi alla ricerca di una vita lontana dai ritmi frenetici delle grandi città”.

La Shells Academy di Huawei in Italia prende ispirazione dalla Women’s Academy for Rural Innovation che l’azienda ha lanciato nel 2022 in Europa per supportare le aspiranti imprenditrici e giovani donne di talento, provenienti da diversi settori come agricoltura, ingegneria, ecoturismo o altre professioni legate ai territori, che desiderano guidare l’innovazione nelle aree remote o rurali d’Europa per portare nuovo valore alle loro comunità di origine.

“La nostra amministrazione – ha spiegato l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Catania,Viviana Lombardo – ha dimostrato fin dai primi giorni di mandato una grande attenzione verso le politiche sociali, con particolare riguardo allo sviluppo tecnologico, che può essere un valido strumento per eliminare il gender gap”.

“Le donne restano ancora sottorappresentate nel settore tecnologico e STEM, con un divario retributivo del 21% e solo il 22% delle posizioni nell’intelligenza artificiale occupate da donne – ha evidenziato Monica Luca, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. Superare questa disuguaglianza richiede investimenti in formazione tecnologica fin dalle scuole superiori, promuovendo percorsi STEM e abbattendo gli stereotipi di genere”.

La terza edizione di “Tech by Her” è patrocinata dal Comune di Catania e dal Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. Il bando di partecipazione alla Shells Academy si aprirà entro la fine del 2024 e sarà consultabile sul sito shellsacademy.it, attivo a partire dai prossimi giorni, dove sarà possibile inoltrare la propria candidatura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.