Catania, al teatro ABC arriva “Cartoonito Christmas Circus”

Pronto a sbarcare al teatro “ABC” di Catania, lo straordinario “Cartoonito Christmas Circus” organizzato ed ideato dalla Savio Production. In programma il 28 Dicembre, in due spettacoli alle ore 17 e alle 19, lo show acrobatico, per la regia di Daniela Bruschetta, sarà caratterizzato da tanti personaggi del mondo fantastico portati in scena dai bravissimi interpreti Gemma, Giada, Fiorenzo ed Emidio Savio. Spider Man, Pinocchio, Topolino e Minnie, Peter Pan e Trilli, Capitan Uncino, Paw Patron (il fedelissimo Jack, cane degli acrobati Savio) e tanti altri idoli di grandi e piccini, saranno i protagonisti di un originale spettacolo di arte circense. Il live caratterizzato da acrobazie e comicità coinvolgerà il pubblico, soprattutto i bambini che saranno anche loro “piccoli attori” in scena con i noti cartoni animati.

Uno show quindi, per tutta la famiglia, che sarà non solo un’occasione di gioco e scoperta ma anche, un’opportunità per trascorrere qualche ora piacevole con professionisti acrobati che, sul palcoscenico, racconteranno una nuova avventura difficile da dimenticare. Per ulteriori info o prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3493971607, WhatsApp 3762025447 o su www.ctbox.it o www.boxol.it.

