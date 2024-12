Catania, ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC all’Aeroporto: la comunicazione ai passeggeri

StrettoWeb

“Informiamo i gentili passeggeri che, a partire da oggi, lunedì 9 dicembre, la VIP Lounge SAC sarà chiusa per lavori di ristrutturazione e ampliamento, che si concluderanno entro maggio 2025. Al termine dei lavori, la lounge sarà completamente rinnovata e ampliata, passando dagli attuali 70 mq a 400 mq, con l’aggiunta di 200 nuovi posti a sedere”. E’ questa la comunicazione dell’Aeroporto di Catania ai passeggeri.

“Durante questo periodo, il servizio di Fast Track rimarrà disponibile per i passeggeri delle compagnie che ne usufruiscono, garantendo un accesso prioritario ai controlli di sicurezza. Inoltre, i possessori della vip card potranno utilizzare la Sala ITA Airways”.

“Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC rappresentano un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, mirato a rendere lo scalo sempre più competitivo e attrattivo. Investire in infrastrutture moderne e funzionali è una scelta strategica per migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo centrale che l’Aeroporto di Catania svolge come motore di crescita economica, turistica e sociale per la Sicilia”- Nico Torrisi, AD SAC Società Aeroporto Catania. Vi ringraziamo per la vostra consueta collaborazione e siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

