Caro voli? Macché! In Sicilia viaggiare costa la metà: la Regione aumenta gli sconti sui biglietti, come ottenerli

In virtù delle festività natalizie, e del caro voli, la Regione Sicilia decide di venire ancora di più incontro ai propri cittadini. Come? Aumentando gli sconti sui prezzi, che passano dal 25 al 50%. Lo ha annunciato il Governatore Schifani illustrando ai giornalisti il bilancio dell’iniziativa sul caro voli e annunciando i nuovi interventi di settore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans a Palermo

“Aumentiamo lo sconto dal 25% al 50% per un mese, per tutti i siciliani che viaggiano dai nostri aeroporti verso gli scali di tutt’Italia nel periodo natalizio. Aldilà della situazione reddituale, riguarderà tutti i siciliani anche i non residenti, in modo che abbiano da soffrire meno. Ne siamo orgogliosi. Continueremo la nostra battaglia ma consapevoli che è un tema di mercato. Quando qualcuno dice che il governo fa poco – prosegue – io mi sento di dire a queste persone: fate delle proposte. Credo che il governo regionale, mai come oggi, abbia fatto tanto, sotto il profilo finanziario, con poche risorse”.

Quando sarà valido, per quanto tempo e come fare per chiedere il contributo

Lo sconto sarà valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Si potrà richiedere il contributo regionale attraverso la piattaforma già operativa, la Regione restituirà ai viaggiatori il 50% del biglietto.

