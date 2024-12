Il cantante Giovanni Amodeo torna a Gallico con un omaggio a 7 personalità della musica | INFO

StrettoWeb

Giovanni Amodeo torna al Csoa Cartella, a Gallico, questa volta con un suo cavallo di battaglia: “Tuttemie”. Questo è un omaggio a sette grandi personalità della musica e dello spettacolo nazionale e internazionale. Amodeo si misura con un repertorio straordinario fatto di canzoni famosissime, ed altre da riscoprire, come da scoprire sono gli aneddoti che appartengono alla vita di queste 7 signore, che hanno cambiato la vita di tutti noi.

L’evento si terrà domenica 8 dicembre, alle ore 18.30, Csoa Cartella, in Via Quarnaro 1, a Gallico (Reggio Calabria). Amodeo, con questo spettacolo, è già andato in scena in Italia e all’estero, come il Giappone, Londra e Atene, tra le altre.

