Cannavò celebra San Nicola: fede, tradizione e comunità unite nella solenne Santa Messa e rievocazione storica

Ieri sera, alle ore 18.30, si è celebrata a Cannavò la Santa Messa solenne in onore di San Nicola di Bari, presieduta dal parroco Don Giovanni Gattuso. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità locali, tra cui il Vice Sindaco Paolo Brunetti, l’Assessore Carmelo Romeo, il Consigliere Comunale Franco Barreca e il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Cannavò Beatrice Saraniero. La chiesa era gremita di fedeli, con una folta partecipazione di bambini che hanno preso parte con entusiasmo alla celebrazione.

Don Giovanni Gattuso ha voluto esprimere il suo pensiero, ringraziando calorosamente la comunità per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato. “San Nicola – ha detto il parroco – è un modello di carità e protezione, e oggi, come allora, siamo chiamati a vivere la sua testimonianza nella vita quotidiana. Grazie a tutti, specialmente ai bambini, per aver reso questa giornata ancora più speciale. La devozione e la passione di questa comunità sono un segno tangibile della fede che ci unisce e ci rafforza come famiglia cristiana.”

Il Vice Sindaco Paolo Brunetti, al termine della celebrazione, ha rivolto un pensiero di saluto alla comunità, lodando la vivacità del territorio e le numerose iniziative portate avanti con passione dalla parrocchia, tanto da Don Nino Russo quanto dal nuovo parroco, Don Giovanni Gattuso, che continua a contribuire al rafforzamento del legame tra la parrocchia e la comunità.

Subito dopo, i portatori, insieme a tutti i bambini, hanno accompagnato la statua di San Nicola in piazza per un momento di preghiera collettiva, un’occasione di profonda spiritualità e comunione.

Successivamente, si è dato inizio alla rievocazione storica del miracolo delle tre palle d’oro, un evento che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte di tutti, grandi e piccoli. Questa rievocazione ha preso la forma di una catechesi speciale, che ha permesso ai presenti di conoscere più da vicino la vita e i miracoli di San Nicola, approfondendo in modo coinvolgente e didattico il significato di questo importante momento storico e religioso. In un gesto di grande affetto, San Nicola ha poi distribuito oltre 300 calze ai bambini presenti, portando gioia e sorrisi a tutti i piccoli partecipanti. I festeggiamenti si sono conclusi presso il Cric San Nicola. Un evento che ha saputo unire fede, cultura e tradizione, creando un’occasione di riflessione e di crescita spirituale per tutti i partecipanti.

