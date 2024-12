Calcio femminile, la JSL Women vuole confermarsi contro la capolista SSD UniMe

StrettoWeb

La JSL Women ha cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Dopo aver chiuso l’andata con 8 punti all’attivo, la squadra neroverde ha vinto per 3 a 2 il match esterno contro l’Alpha Sport San Gregorio grazie alla doppietta di Giordana Fiorente e al gol di Martina Catalano, piazzandosi al secondo posto in graduatoria, assieme alla Cr Scicli. Domani (sabato 7 dicembre, ndr) è in programma la sfida contro la capolista SSD Unime, che si disputerà al “Comunale” di Brolo con inizio alle ore 19.00.

“Siamo reduci dall’ottima prestazione fornita a Catania contro una avversaria di valore e competitiva – ha dichiarato, in settimana, il tecnico Carmelo Emanuele – Andare lì e dettare i tempi di gioco, passare in vantaggio per 2 a 0, subire la rimonta e poi avere la forza per fare bottino pieno ha rappresentato una grande prova di carattere per un gruppo giovane di talento. Magari abbiamo perso per strada qualcosa per via dell’età media bassa, ma i margini di crescita delle ragazze sono enormi. Fin qui, c’è stato, inoltre, un importante coinvolgimento di tutte le giocatrici in organico, come conferma il minutaggio individuale”.

Come vede il match contro la SSD Unime? “Non sarà una gara chiusa tra due formazioni che si studieranno troppo, senza affondare i colpi. Secondo me assisteremo ad una bella partita, affrontata a viso aperto da entrambe le parti, com’è avvenuto nell’incontro a casa loro, nel quale non abbiamo demeritato. Ci attende un compito difficile, ma il nostro obiettivo è qualificarci alla Poule Promozione e questo passa anche da un risultato positivo contro la battistrada”.

Programma 7ª giornata (girone B): JSL Women-SSD Unime; Cr Scicli-Alpha Sport San Gregorio; Vivi Don Bosco-Vittoria Fc.

Classifica: SSD Unime 14; JSL Women e Cr Scicli 11; Alpha Sport San Gregorio 8; Vittoria Fc 6; Vivi Don Bosco 0.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.