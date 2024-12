Calcio femminile, il doppio match del weekend lascia buoni auspici al Locri

StrettoWeb

Tanti impegni per la neo squadra di calcio femminile di Locri. Questo appena trascorso è stato un weekend ricco di emozioni e di match. Andiamo per ordine cronologico. Sabato c’è stato l’esordio del gruppo under 15 nel campionato PGS di calcio a5 femminile, le ragazze capitanate da D’Amico hanno conquistato un punto importante nella trasferta a Bagnara contro una squadra esperta e che da anni svolge attività di fusa.

Le locresi con una partenza sprint erano pure passate in vantaggio per 3-0 ad inizio primo tempo, ma poi pian piano l’esperienza nel futsal delle locali ha portato ha fatto concludere il match con un 5-5 raggiunto in extremis. Per le locresi sono andate a segno Sofia D’Amico, Caterina Trimboli, Giada Lacopo e Giada Ameduri (autrice di una doppietta). Si segnala anche l’esordio di Benedetta Panetta tra i pali classe 2013 che ha parato anche un calcio di rigore nel primo tempo. Prossimo impegno di calcio a 5 sarà tra le mura amiche giorno sabato 21 dicembre contro la Xenium di Villa San Giovanni.

Il gruppo delle “grandi” invece domenica 1 sono state di scena a Catanzaro per la seconda partita della coppa Italia FIGC di calcio, la prima squadra locrese nonostante fosse in formazione rimaneggiatissima per vari motivi, ha tirato fuori una prestazione di orgoglio e nonostante il passivo finale di 6-2 la squadra è rimasta in partita fin quando ha potuto (le reti per le amaranto sono state messe a segno da Martina Leone e da Sofia D’Amico). Il gruppo più gioca e più si affiata ed riesce a capire i vari meccanismi di gioco, siamo una squadra giovane e con pochissima esperienza ci vuole tempo per sistemare il tutto.

I due visionari (Carlo Alia e Ferdinando Armeni) che hanno messo su il progetto femminile dando valore e linfa a tante ragazze stanno cercando di costruire una realtà sportiva e culturale valida, fatta con piccoli passi e con una gestione oculata delle cose. I risultati sportivi non sono sempre uno specchio di ciò che si fa, c’è tanto lavoro dietro che solo con tanta passione può essere retto, ma siccome si è visionari c’è la volontà di portare il progetto ad una evoluzione mai vista partendo da zero.

Prossimo impegno sportivo, sarà mercoledì 4 dicembre, infatti allo stadio di Locri alle 14.30 ci sarà il match di campionato FIGC tra Locri Athena Nike e U.S. Catanzaro per la categoria under15 femminile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.