Brutto incidente sull’A2: camion ribaltato, conducente soccorso dal 118

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di Palmi in direzione nord. Nel sinistro un camion, per cause in corso d’accertamento, ha finito la propria corsa ribaltato. Al momento il traffico è stato deviato su una corsia. Il conducente del mezzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il 118.

