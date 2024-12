Bronte, grande successo per la 2 giorni ottocentesca al Castello Nelson

StrettoWeb

Bilancio più che positivo per la 2 giorni di danze ed atmosfere dell’800 che hanno riportato indietro nel tempo la Ducea Nelson, un tempo di proprietà dei discendenti di Horatio Nelson ed esattamente fino al 1981, quando la famiglia Hood, visconti di Bridport e duchi di Bronte, hanno venduto l’antico maniero al Comune di Bronte.

La manifestazione “Sicilia terra di dominazioni. Rievocare i fasti del Castello Nelson” ideata dall’assessore al Turismo, Angelica Prestianni, con il plauso del sindaco Pino Firrarello e di tutta l’Amministrazione comunale, infatti, ha raggiunto l’obiettivo sperato. Per l’intero fine settimana, infatti, i cortili ed i viali del Castello sono sembrati un meraviglioso set per delle riprese cinematografiche di un film del periodo del Gattopardo, quando la danza imperava con la sua grazia.

Anche ieri il granaio, ristrutturato ed appositamente addobbato, ha fatto da scenario all’arrivo di Charlotte Nelson nella Ducea con la sua corte, accolta dalle danze delle associazioni Danzando l’800, Koreos ballet e Lombardo Academy.

“Ringrazio l’assessore Angelica Prestianni ed il capo area Patrizia Orefice, – ha affermato il sindaco Pino Firrarello – ma soprattutto ringrazio voi per aver, con le vostre abili rappresentazioni importanti non solo per il valore artistico, ma anche culturale, impreziosito la manifestazione. Noi abbiamo fatto e faremo sempre il possibile per valorizzare il Castello Nelson e per il contributo che ha fornito in questa missione è giusto ricordare anche l’on. Salvatore Leanza. Speriamo – ha concluso – di poter riproporre manifestazioni belle ed importanti come questa”.

E numerose le autorità presenti anche ieri. Fra questi oltre alla Giunta, l’on. Giuseppe Castiglione. E se l’assessore Prestianni ha ringraziato le associazioni di danza, i figuranti che sono tutti di Bronte e Maniace, i tanti bambini coinvolti, i ragazzi dello Sprar cha hanno partecipato e gli sponsor e l’Istituto Alberghiero di Maniace, particolari elogi sono stati rivolti a Giulia Leocata, Asia Cortese, Alfio Arena, Rossella Favuzza, Francesco Miria, Giorgia Sussinna e Davide Botte. Sono i parrucchieri della Fiam (Federazione italiana acconciatori misti) che hanno provveduto ad effettuare le acconciature di tutti i figuranti.

Particolarmente apprezzata la rappresentazione storica della Ducea Nelson da parte degli attori Susanna Galvagno e Mario Perlongo nei panni di Charlotte ed Horatio Nelson, ma anche danze e le rappresentazioni della Compagnia di danza Koreos Ballet diretta da Dario Biuso ed Antonella Grigoli, ed il gruppo dei figuranti diretti dal coreografo Antonio Lombardo, direttore artistico della Lombardo Academy.

Applausi a scena aperta alla fine per l’assessore Angelica Prestianni e per tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito alla riuscita della manifestazione. L’esperimento è più che riuscito. Si pensa già, infatti, alla seconda edizione.

