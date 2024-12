Bocale Calcio, si è dimesso mister Saviano

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO comunica le dimissioni da parte di mister Cosimo Saviano dal ruolo di allenatore biancorosso. Determinante nella decisione del tecnico è risultato il beffardo pareggio subito da parte del San Luca al 90′, dopo una partita condotta in lungo e in largo, senza tuttavia riuscire a chiuderla tra errori e sfortuna. La striscia negativa di risultati, con la vittoria che manca da 9 partite e solo 3 punti raccolti in questo lasso di tempo, ha portato mister Saviano a prendere questa decisione, per dare uno scossone emotivo all’ambiente”. Comincia così la nota del club biancorosso in merito alle dimissioni del tecnico.

“Termina dunque dopo quasi due anni la seconda esperienza di Cosimo Saviano sulla panchina del Bocale ADMO, 71 partite tra campionato e Coppa Italia alla guida di questa squadra. Termina a quasi un anno esatto dal momento più esaltante, la storica vittoria della Coppa Italia Dilettanti, apice raggiunto a distanza di soli sette mesi dall’altro picco, l’impresa di Sersale”.

“Mister Saviano lascia la panchina del Bocale, una separazione dolorosa per tutti. Perché Cosimo Saviano è un figlio del Bocale, è parte di questa grande famiglia, lo era da calciatore, capitano e leader, lo è stato da allenatore che ha scritto le più incredibili ed entusiasmanti pagine di storia di questo club. Mister Saviano lascia, e lo fa usando parole di profondo affetto nei confronti del suo Bocale: “Grazie a tutti voi per la disponibilità e per essere stati al mio fianco in questi anni belli, ma adesso è arrivata l’ora di dare un segnale forte, alla squadra e soprattutto all’ambiente calcistico, per far capire che il Bocale non è rassegnato. Anzi, contrattacca! Grazie di tutto a tutti voi.” E noi diciamo grazie a te, mister, per le emozioni che ci hai regalato. Ad maiora!”, si chiude la nota.

