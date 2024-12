Basket, Sintegra Rende ospita il Castanea Messina. La femminile contro Angri

StrettoWeb

Domenica ore 18.00 al Polifunzionale di Quattromiglia la Sintegra ospita il Castanea Messina. Una gara importante per la squadra rendese che viene da un periodo difficile dove ha lasciato per strada almeno 4 punti in classifica. La voglia di riscatto è tanta, ritornare alla vittoria in questi casi è la medicina migliore. “Necessita una prova decisa e determinata da parte di tutto il collettivo”, il messaggio chiaro della società.

La Sintegra vuole anche riscattare il risultato dell’andata in cui i siciliani si imposero all’overtime con un tiro alla tabella da 3 all’ultimo secondo di Simone Roberto. Gli ospiti provengono dalla gara sospesa in casa contro il Barcellona e dalla precedente sconfitta in campo esterno a Matera. A quanto pare i messinesi dovrebbero schierare il nuovo straniero lituano Mulevicius (esterno con punti nelle mani) e verranno a Rende a vendere cara la pelle. Ma c’è voglia di riscatto e di ripartire, soprattutto, in casa biancorossa.

Per la femminile impegnata nel campionato di Serie B, invece, oggi pomeriggio, sabato, alle 17.30 la Besidetech Rende proverà ad ottenere la prima vittoria ospitando la Pallacanestro Angri. Il tifo sugli spalti non mancherà certamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.