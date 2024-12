Basket, voglia di continuità per la Dierre: trasferta in casa dell’imprevedibile Gravina

StrettoWeb

Obiettivo? Non sbagliare e tenere il passo della capolista Olympia Comiso. Il girone di andata della Dierre è pazzesco. Una sola sconfitta sul campo e tantissime indicazioni positive. Secondo posto nel ranking accanto ad Alfa Catania e Gela. Impegno difficile, ora, considerando che il Gravina è reduce dello splendido successo ottenuto contro il Cus Catania. Cus Catania e Gela in casa, Alfa Catania fuori casa, saranno le prossime tappe di un girone di andata che si concluderà con tre Big Match assoluti.

Oggi, però, è tempo di pensare al Gravina. Hofteteris è un vecchio avversario per i bianco-blu, affrontato durante il Playoff per la B di due anni orsono. Andrea Tartaglia, Simone Spina, il tiratore La Mantia e l’ex Viola Florio sono atleti da tener d’occhio con estrema attenzione, nonostante l’attuale ultimo posto in classifica in coabitazione con Marsala, Siracusa e Caltanissetta. Arbitrano i signori Carlo D’Amore di Messina e Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea. Non è prevista diretta social.

