Agrigento, guarda chi c’è: spunta l’ex Roma e Juve Mirko Vucinic. Consegnata una maglia dell’Akragas

StrettoWeb

Tantissimi gol in Serie A, soprattutto tra Roma e Juventus. Di chi parliamo? Di Mirko Vucinic. L’ex attaccante montenegrino si trova ad Agrigento. Ieri, come informa l’Akragas, ha ricevuto la maglia della squadra siciliana. La consegna è avvenuta in serata, “in occasione della cena di gala per il Natale, organizzata dallo Juventus Official fan club Valle dei Templi del presidente Totò Capraro, in un noto hotel di Agrigento. A consegnare la maglia del Gigante a Vucinic, il responsabile dell’area sanitaria dell’Akragas, Stefano Frassetto”.

“Un’altra maglia sarà consegnata a Tommy Agosta, ormai celebre per il suo taxi bianconero, autografato dai più grandi calciatori della storia bianconera, da Boniperti a Platini, da Zidane a Del Piero e Ronaldo. Ha collaborato all’iniziativa il web master dell’Akragas, Luca Castronovo”:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.