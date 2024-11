Volley femminile, Tonno Callipo VV mette la 6ª: vittoria contro La Saracena Messina

StrettoWeb

E sono sei! Non si ferma la Tonno Callipo che anche in terra messinese mostra superiorità e voglia d’imporsi, conservando la vetta della classifica con 18 punti. Poco più di una formalità la sesta vittoria consecutiva per la squadra di coach Boschini, che passa senza grosse difficoltà sul campo de La Saracena Volley Piraino di Messina.

Già alla vigilia il testa coda della sesta giornata lasciava davvero poche speranze alle siciliane, con le ragazze giallorosse ovviamente determinate a non lasciare nulla al caso ed a continuare nella proficua di vittorie consecutive. E così è stato: come un rullo compressore Denise Vinci e compagne hanno chiuso la contesa in un’ora di gioco, con parziali alquanto netti.

Coach Boschini ha presentato l’ormai collaudato sestetto con la diagonale Curti-Bellanca, quindi Macedo e Rizzo (fenomenale ieri) al centro, Denise e Cammisa in banda, libero Darretta. L’occasione è stata propizia per il tecnico giallorosso per far entrare e ruotare tutto l’organico, che ha risposto presente in tutti gli effettivi.

Scorgendo lo scout del match inutile sottolineare che di fatto non c’è stata partita, col netto predominio della Tonno Callipo che mai ha messo in discussione l’esito del match. E così sono stati quasi identici nei punteggi intermedi tutti e tre i set: 3-8, 8-16 e 13-21 nel primo; 3-8, 6-16, 10-21 nel secondo; e 7-8, 9-16, 10-21 nel terzo, ovviamente tutti a favore della Tonno Callipo. Se poi andiamo alle prestazioni individuali sensazionale la prestazione della centrale Benedetta Rizzo, a cui va la palma della migliore, sicuramente a livello di score. Ben 16 infatti i suoi punti a referto, di cui addirittura 7 ace, con la sua battuta flot tanto particolare quanto incisiva è proprio il caso di dire di più stavolta e mettiamoci anche i 4 muri, che sicuramente abbelliscono una prestazione da ricordare per la centrale giallorossa. In doppia cifra anche Cammisa con 12, ma tutte le ragazze hanno palesato il solito grande impegno e la riconosciuta voglia di vincere. Anche le subentrate hanno avuto la possibilità di fornire, stavolta pure in campo e non solo dalla panchina, il proprio contributo alla causa. Bene sottolineare che le squadre vincenti si contraddistinguono proprio per quell’afflato ed unione dentro e fuori il campo!

E sabato si torna in casa col terzo ed ultimo derby stagionale almeno per il girone di andata: dopo Gioiosa Jonica e Reggio Calabria toccherà a San Lucido, 9 punti in classifica frutto di tre vittorie (ed altrettante sconfitte).

Le parole di mister Boschini

A fine gara coach Boschini è alquanto soddisfatto, in questo tipo di gare c’è più da perdere che da guadagnare e la sua squadra ha mostrato la solita grande concentrazione di fronte ad una squadra in cui, la differenza di valori, è stata a dir poco netta. “Una partita dominata dall’inizio alla fine – ammette Boschini -, loro nel primo set hanno tentato di entrare com’è giusto che sia spingendo a mille. Noi però siamo stati molto bravi a contenerle e poi abbiamo dilagato: bisogna dire che il tasso tecnico era decisamente più alto da parte nostra e questo ha fatto sicuramente la differenza. Dal canto nostro – spiega il tecnico giallorosso – abbiamo tenuto un livello di errore molto basso e quando ciò accade costringi l’avversario a fare la stessa cosa. Ma in questo caso loro hanno peccato, nel senso che come squadra comunque difendono, sono presenti e non hanno mai mollato un centimetro. Però la situazione era palesemente differente tra le due squadre, proprio a livello tecnico con la bilancia che ovviamente pendeva dalla nostra parte. Ho fatto entrare tutte le ragazze, facendo ruotare la panchina, in una partita che si è rivelata come ce l’aspettavamo e come l’avevamo preparata in settimana, ed infatti – conclude Boschini – i risultati l’hanno dimostrato”.

LA SARACENA MESSINA – TONNO CALLIPO VV 0-3

(15-25, 12-25, 14-25)

SARACENA: Prinzivalli 1, Chillemi 2, Lattanzi, Valore 3, Parisi (L), Serafino 3, Gugliuzza 1, Russo 5, La Monica, Todaro 2, Tumeo 7. Ne: Ferraccu. All.

TONNO CALLIPO: Curti 3, Bellanca 5, Macedo 7, Rizzo 16, D.Vinci 2, Cammisa 12, Darretta (L), Milazzo 1, Otta, Rustani, M.Vinci 1, Salimbeni. All. Boschini

Arbitri: Malnati e Schirru.

Note: durata set 22’, 20’, 18’ per un totale di 1ora. Messina: ace 2, bs 11, muri 2, errori 28; Vibo: ace 11, bs 8, muri 6, errori 17. Attacco 26%-41%; Ricezione 42%-68%.

