Volley femminile: cinquina della Tonno Callipo, che mantiene la vetta della classifica

StrettoWeb

Filotto della Tonno Callipo che mette in fila la quinta vittoria, superando Mascalucia per 3-0 dopo poco più di un’ora di partita. Che, in verità, è durato veramente soltanto il primo set, in cui le ospiti hanno dato battaglia, operando il sorpasso nella seconda metà del parziale usufruendo anche di un set-point che le brillanti Macedo e Bellanca hanno prima annullato e poi chiuso a proprio favore. Nei parziali successivi invece, netto e vistoso il divario a favore di Vibo, che è sembrato scrollarsi di dosso una certa pressione, mentale più che altro. Così si è apprezzata una squadra che, pur senza il libero infortunato Quiligotti seduta sugli spalti e applaudita ad inizio gara, è venuta fuori in tutta la sua forza e concretezza. Palma della migliore sicuramente all’opposto Bellanca, non solo per i 16 punti che la elevano a top scorer del match, quanto perché nei momenti di difficoltà è risultata decisiva, trovando il varco giusto per mettere palla a terra. Ovviamente tutta la squadra ha palesato forza ed impegno, anche se si può e si deve sempre migliorare, soprattutto nel primo set. Qui occorre un surplus di giusta attenzione, poiché non è la prima volta che si lascia il pallino all’avversario, ma di questo ne sottolineerà gli aspetti precisi coach Boschini nell’intervista di seguito. Menzione per la giovanissima Rustani che entra nell’ultimo servizio e chiude il match con un ace tanto decisivo quanto sorprendente.

Parte bene la Tonno Callipo (3-1) nel primo set, seppur venga poi riagguantata sulla parità (4-4) da un ace di Dato. Le giallorosse prendono subito le misure e iniziano a condurre nel punteggio (10-7, 13-9), quando poi la panchina ospite chiama il primo time out. Al rientro continua il monologo di Vibo, che continua a registrare le buone performance di Denise Vinci e Bellanca. Mascalucia di mette del suo con qualche errore in battuta e così si arriva al massimo vantaggio Vibo di +5 (16-11). Qui viene forse meno la concentrazione delle vibonesi, che subiscono ben tre attacchi in pallonetto. Un aspetto che evidenzia le maglie larghe in casa-Callipo, così Lombardo e Luzzi per le ospiti non si fanno pregare ed accorciano, 16-14, con un parziale di 3-0. Stavolta è Boschini a chiamare tempo ma la Tonno Callipo non riesce a riemergere, tanto che Mascalucia prima pareggia i conti e poi riesce a portarsi in vantaggio anche di 2-3 punti (18-21). È una fase in cui Vibo accusa il colpo trovandosi ad inseguire fino al 19-21 quando inizia la rimonta giallorossa, ciò grazie a più precisione in attacco e più attenzione in difesa. Così ecco un primo tempo di Macedo, un attacco di Cammisa ed un errore ospite portano al 22-22, con annesso time out ospite. Il finale di set è palpitante ancorchè entusiasmante: Mascalucia si porta avanti e ha pure un set-point (23-24) ma un super muro di Macedo lo annulla. E subito dopo ecco la classe di Bellanca: prima conquista il set-point con un pallonetto delizioso e poi la chiude direttamente con un muro top, 26-24 ma quanta fatica.

Nel secondo set sembra sgonfiarsi Mascalucia, che accusa il colpo, anche sul piano mentale. Al contrario Vibo sulle ali dell’entusiasmo si ripresenta in campo ancora più grintosa e determinata su ogni pallone. E basta poco ad indirizzare il set sulla strada voluta da Rizzo e compagne: 6-2 e 8-3, con Giuffrida costretto al tempo. La Tonno Callipo però è un rullo compressore, il tecnico ospite prova anche cambiando la diagonale con l’ingresso dell’applaudita, a inizio gara, ex di turno Fiorini in regia, ma senza risultati concreti. Sono sempre soprattutto Denise (ace 16-6) e Bellanca (18-7) a bucare la difesa siciliana che non trova più le misure per opporsi. Così Vibo mostra anche una bella pallavolo: gloria pure per la palleggiatrice Curti, abile con un palleggio di seconda a realizzare in modo elegante il 20-9. Vibo deve solo gestire il finale e lo fa senza problemi con l’ingresso anche di Milazzo per Denise prima e Otta per Cammisa poco dopo. Il punto finale è un muro speciale di Rizzo per il 25-11. Si va sul 2-0 con Mascalucia in evidente difficoltà a tenere il ritmo di Vibo.

Poca storia nel terzo set in cui la Tonno Callipo legittima la netta superiorità palesata anche nel set precedente. Boschini schiera nuovamente il sestetto iniziale. Pronti via e Vibo conduce 9-4: time out per le ospiti ma Denise e compagne continuano tranquille nel loro gioco lineare e bello a vedersi. Con Curti che varia bene in attacco per le sue bocche di fuoco. Così a turno Rizzo, Denise Vinci, Cammisa (18-8) e Macedo (spettacolari alcuni suoi primi tempi, alla fine seconda realizzatrice proprio con Cammisa) scavano il solco (22-12) con Mascalucia che ha un sussulto nel finale (21-12) sempre con la brava Luzzi, ma troppo tardi. Boschini dà spazio ancora a Milazzo, Otta col vantaggio di Vibo sempre vistoso (23-12). E sul finire c’è gloria anche per la 17enne Rustani, al servizio firma la vittoria con un ace per il 25-14 finale. E può partire l’esultanza giallorossa con i propri tifosi!

INTERVISTA. A fine gara chiediamo a coach Boschini delle difficoltà in difesa nel primo set, con maglie larghe e qualche pallonetto di troppo subìto… “Probabilmente dovremo rivedere qualcosa con lo staff nella preparazione della partita – spiega il tecnico giallorosso -, perché se c’è un problema all’inizio del set vuol dire che c’è qualcosa appunto che non sta funzionando bene. Perché poi quando iniziamo ad adattarci non c’è alcun tipo di problema con l’avversario. Quindi andremo ad analizzare queste situazioni e cambieremo il modo di approcciare la gara, perché iniziano ad essere tanti i primi set che non partiamo bene. Ritengo che a livello fisico non ci siano problemi nel senso che dopo il riscaldamento le ragazze arrivano concentrate e pronte. Sarà forse una questione mentale perché un po’ di pressione c’è, però dovremo analizzare la preparazione della gara.” Avevi anticipato la pericolosità del loro opposto Luzzi e così è stato… “Sicuramente ha delle altezze che sono importanti, quindi era una giocatrice da attenzionare con molta cura, l’abbiamo fatto in modo discreto, magari ci aspettavamo qualche pallonetto in meno rispetto a colpi forti, però siamo comunque riusciti a contenerla, facendo un ottimo lavoro sulle altre loro attaccanti. Se poi gli avversari riusciranno a batterci con una sola giocatrice – sorride il tecnico -, allora vorrà dire che dovrà essere molto forte.” Sembra che dopo aver perso il primo, Mascalucia si sia sgonfiato, merito vostro ovviamente… “Discutevo proprio di questo con la mia vice Pellegrini: noi riusciamo in questo momento, anche per tutto il lavoro di preparazione iniziato a fine agosto, a mantenere un livello qualitativo alto per tanto tempo. Cosa che forse le altre squadre ancora non riescono ad ottenere. Questa è la chiave di lettura di secondo e terzo set: nel senso che noi abbiamo sicuramente fatto qualche errore in meno, ma la questione vera è che abbiamo tenuto un livello di pallavolo medio-alto, e loro invece sono calate un po’. Però se a questo livello non stai a quegli standard elevati rischi di prendere le imbarcate e poi rientrare è complicato, per qualsiasi squadra. La nostra ha come capacità di tirarsi fuori dagli impicci da sola, com’è stato nel primo set, ma la stessa cosa è successa a Catania ed in qualche altra gara. Di questo – sottolinea Boschini – sono orgoglioso, perché è raro allenare una squadra che riesce a rimanere in partita senza farsi condizionare da qualche errore o dal fatto che siamo sotto nel punteggio o dalle pressioni varie. Quindi le ragazze sono state molto brave, anche chi è entrata, basti pensare a Giabie Rustani che ha fatto punto con un ace, parliamo di una ragazza 2007 che è qua per imparare e fare bene. Se poi entra a fine terzo set e fa l’ace vuol dire che il lavoro che stiamo facendo anche con lei è di valore”. E domenica trasferta con Saracena.. “Sì squadra che naviga nella bassa classifica: prepareremo a dovere anche questa gara. Ma voglio fare un plauso al pubblico che ieri ci ha sostenuto alla grande come sempre, in particolare la Fossa giallorossa: è uno spettacolo vederli sempre vicini, per noi – conclude Boschini – è importante la loro presenza e sostegno.”

TONNO CALLIPO VV – ALUS VOLLEY MASCALUCIA 3-0 (26-24, 25-11, 25-13)

TONNO CALLIPO: Curti 1, Bellanca 16, Macedo 11, Rizzo 9, D.Vinci 9, Cammisa 11, Darretta (L), Milazzo, Otta, Rustani 1. Ne: M.Vinci, Salimbeni. All. Boschini

MASCALUCIA: R.Privitera 1, Luzzi 14, Aliata 2, Lombardo 6, Dato 1, G.Privitera 5, Davi, Foti, Radicella 2, Fiorini, Motta, Cianci 1. All. Guffrida

Arbitri: Iula e Di Sanza.

Note: durata set 26’, 18’, 25’. Vibo: ace 3, bs 8, muri 9, errori 16; Mascalucia: ace 3, bs 5, muri 0, errori 18. Attacco 55%-27%; Ricezione 40%-41%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.