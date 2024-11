Viola, lo stupore di Paulinus: “non mi aspettavo una squadra così”. E poi il messaggio “a distanza” ai tifosi

StrettoWeb

Joseph Paulinus, guardia della Pallacanestro Viola, si è concesso ai microfoni in vista della prossima sfida contro Marigliano, che si giocherà ancora una volta a porte chiuse. Nonostante l’assenza del pubblico, il giocatore di origine nigeriana ha sottolineato l’entusiasmo e la determinazione della squadra che ha chiuso il girone d’andata con un incredibile 11 su 11, record che pone i neroarancio in vetta alle statistiche italiane di tutti i gironi.

“Non mi aspettavo una squadra così”, ha confessato Paulinus, lodando il lavoro di coach Cadeo e l’affiatamento del gruppo. “Siamo come ragazzi che giocano insieme da una vita, sia in campo che fuori.” La guardia della Viola si è detta soddisfatta del suo percorso personale, ma non nasconde la voglia di migliorarsi: “Devo perfezionare il tiro e continuare a crescere insieme alla squadra”. Paulinus ha poi elogiato il gioco corale della Viola, sottolineando l’importanza del collettivo: “Non c’è un giocatore su tutti, giochiamo tutti per uno”.

Riguardo alla partita contro Marigliano, Paulinus ha ricordato la difficoltà dell’incontro d’andata, ma si è detto fiducioso per questa gara prima del girone di ritorno. “C’è grande entusiasmo in città”, ha aggiunto, “e lo sentiamo anche noi giocatori. La gara di andata fu un po complicata, forse perché era la prima “vera” partita, ma nel momento cruciale dopo tanti errori, specialmente nella gestione della palla, ne siamo venuti fuori molto bene”.

Nonostante la delusione per le porte chiuse, dovute alla squalifica del campo, Paulinus ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: “Siamo molto contenti del loro supporto, anche se a distanza. Li sentiamo vicini e vogliamo vincere per loro”. La Pallacanestro Viola, dopo un girone d’andata da record, si appresta ad affrontare il girone di ritorno con la stessa grinta e determinazione. L’obiettivo è chiaro: raggiungere i playoff e continuare a sognare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.