Viola-Matera, si gioca in un PalaCalafiore deserto: la presentazione del match di oggi

“Non senza un finale thrilling, abbiamo finalmente data ed ora dell’ultima sfida del girone di andata. Dopo le decisioni della Corte Federale, riguardanti il ricorso, la Viola giocherà sul terreno amico per due partite, ma a porte chiuse. Ricorso accettato a metà e sabato 23, alle ore 20.30 è già tempo di basket contro la Virtus Matera”. Così in una nota la Viola presenta il match di questa sera contro Matera, in un PalaCalafiore a porte chiuse.

“Coach Cadeo ritrova Nikola Ivanaj, anche per lui, squalifica ridotta. In riva allo stretto arriva un osso duro: Matera sta facendo molto bene tra le mura amiche, meno fuori, ma attenti alle insidie. Il team di Coach Mollica può vantare sull’estro dell’ex Ragusa Antonio Cioppa, l’ex Castanea Incitti, il forte Rubinetti al tiro, Airachi e Badganevicius, sotto le plance. Formazione completa in tutti i reparti, già affrontata dai reggini in precampionato nel torneo dedicato alla memoria di Mattia Stano. Dopo il clamoroso derby vinto in rimonta, recuperando 24 punti, Capitan Fernandez e soci, vogliono continuare a ruggire, ma, dovranno fare a meno del proprio sesto uomo in campo, lo sportivo pubblico del Palacalafiore”.

Dove guardare la partita

“La gara sarà trasmessa in diretta Streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola ed in condivisione sulla pagina del Media partner RAC con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La diretta sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring. Arbitrano la sfida i signori Antonio Caputo di Lamezia Terme e Francesco Giunta di Ragusa”.

