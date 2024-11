Vincenzo Speziali a Bkerkè: presentato piano per la pace in Libano

StrettoWeb

“Nella giornata di Venerdì 8 Novembre, presso Bkerkè, località della ‘Grand Beirut’ in Libano, ho avuto modo di essere ricevuto da Sua Eminenza Beata Cardinale Beshara Rai, Patriarca dei Cristiani Maroniti, come da evidenza del Comunicato Ufficiale rilasciato dall’ufficio della Patriarchia“. È quanto dichiarato da Vincenzo Speziali, membro del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana e del Partito Popolare Europeo (PPE).

“A tal proposito, nell’occasione, compiuta una riflessione circa i drammatici momenti che si stanno vivendo in Libano per la guerra in corso, da par mio ho espresso un piano da sottoporre alle Autorità del mio Paese, alfine di tentare la strada della tregua e principalmente la possibilità concreta e percorribile in merito alla stabilizzazione delle istituzioni del Paese, garantendo in primis l’elezione del Presidente della Repubblica”, ha aggiunto Speziali.

“In più, nel corso dell’udienza, non è mancato il momento di sincero piacere, attraverso una telefonata cordiale, nel formulare a Sua Eminenza Domenico Battaglia – attuale Arcivescovo Metropolita di Napoli – gli auguri per la sua avvenuta creazione a Cardinale, la cui ‘berretta’ verrà posta su capo, nella cerimonia del 7 Dicembre p.v. Sua Eminenza Beata il Cardinale Patriarca Rai ha parimenti invitato Sua Eminenza il Cardinale Battaglia, laddove fosse possibile, per una visita in Libano.

Ordunque e ancor di più, forte della Fede, continuo a ribadire un impegno e una testimonianza, non solo politica, bensì umanitaria, che nelle more delle mie responsabilità, cerco di portare avanti con dignità, coraggio, coerenza e disciplina“, ha concluso.

