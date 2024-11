Villa San Giovanni, il 9 e 10 novembre “Patria – Il Paese di Caino e Abele”

StrettoWeb

Secondo appuntamento con la nuova stagione di drammaturgia contemporanea al Teatro Primo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi.

Dopo il successo dello spettacolo inaugurale “Anna Cappelli”, che ha registrato due applauditissimi sold out, sabato 9 novembre alle 21.00 e domenica 10 novembre alle 18.15 andrà in scena “Patria- il Paese Di Caino e Abele” (una co-produzione Centro Teatrale MaMiMò / Eco di fondo) ideazione di Fabio Banfo, Giacomo Ferraù e Giulia Viana, con la drammaturgia Fabio Banfo che è anche in scena e la regia Giacomo Ferraù.

La Storia d’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri vista attraverso gli occhi di due fratelli che hanno misteriosamente incrociato gli eventi più sanguinosi della Storia italiana: le stragi, i golpe, il terrorismo, le lobbies, le mafie, i servizi segreti, tutte quelle vicende che hanno contribuito a fare dell’Italia dei nostri nonni, il paese che lasceremo ai nostri figli. Un racconto, quello dell’Italia, inevitabilmente tragicomico, dove le memorie degli eroi e quelle dei malvagi, si mescolano indissolubilmente come le storie dei nostri due fratelli. Una biografia famigliare che finisce per diventare la biografia di una nazione, nel quale Fabio Banfo interpreta 15 personaggi differenti, per dare voce a tutti gli abitanti del Paese.

Sabato 9 novembre 2024 ore 21:00

Domenica 10 ore 18:15

Durata: 60 minuti

Biglietti: Intero € 15,00 – Ridotto (under 30) € 13,00 – Ridotto Allievi € 10,00

Info e Prenotazioni (anche WhatsApp): 3476973297

Sala Teatro Primo, Via delle Filande 29 Villa San Giovanni (RC) 09651971173 – 3476973297

