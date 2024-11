Villa San Giovanni, l’8 novembre “Baraonda Show” | INFO

StrettoWeb

Grande attesa per il live dei “Baraonda Show” in programma venerdì 8 Novembre all’Acrobatic a Villa San Giovanni. In un vortice di folk moderno e musica napoletana, la band composta da sei bravissimi musicisti, quattro alla strumentazione e due alla voce, regalerà una serata unica ed indimenticabile incastonando musica etnica popolare, folk e le incantevoli melodie napoletane.

Il gruppo composto da Enzo Barone (basso elettrico), Totò Suraci (fisarmonica ed organetto), Totò Tomasello (percussioni e tamburello), Massimo Sgrò (chitarra acustica), Carmen Latella e Peppe Manto (voce), si esibisce insieme da circa un anno ma, ogni componente della band vanta una completa e grande capacità musicale con una naturale propensione alla ricerca e alla sperimentazione dei suoni e degli arrangiamenti.

Apprezzati nell’ambito locale e non solo, il gruppo riesce a proporre sempre esibizioni uniche e divertenti condividendo con gli spettatori la propria passione per la musica. La bravura dei Baronda sta nel saper creare una canonica quadratura ritmica molto intensa e forte proponendo in ogni live, un repertorio di musiche folk e canzoni tradizionali capace di incantare un pubblico eterogeneo.

La band reggina riscuote un notevole successo di critica per il calibrato ed elegante connubio fra le antiche tradizioni popolari dei testi e la modernità ed il respiro multiculturale delle musiche. La crescita artistica della nota band è confermata dalle tipiche sonorità acustiche e gli arrangiamenti sempre ricercati che mostrano uno studio accurato e minuzioso dei sei musicisti e vocalist.

