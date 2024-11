Villa San Giovanni: ecco “Forme”, la mostra di arti figurative

StrettoWeb

Dopo il successo della collettiva di Pittura, l’Associazione La Rosa del Pozzo ottiene un’altra importante attestazione alla proposta offerta in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni con la collettiva di Arti Figurative “Forme”, sempre alla struttura dei Ponti Pialesi. Anche in questa occasione a presenziare al Vernissage, impreziosito dalla presenza del Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e del Presidente del Consiglio Comunale Caterina Trecroci, è accorso un nutrito pubblico che con competenza ed interesse ha ammirato le opere esposte.

Gli interventi

Il Vernissage, introdotto dal Curatore della mostra, ing. Oreste Mario Dito, che ne ha evidenziato la peculiarità di riunire diverse espressioni delle arti visive mirabilmente rappresentate dai 13 artisti – i quali con le loro opere hanno destato grande curiosità ed interesse per la loro valenza artistica – è stato aperto dal Sindaco Giusy Caminiti, che ha espresso la soddisfazione per il tenore della mostra, che fa il paio con la precedente di Pittura, rimarcando in tal modo le giuste scelte dell’Amministrazione di condividere gli eventi “ Sensazioni creative” con l’Associazione “La Rosa del Pozzo” in quanto si riesce a trasmettere un messaggio positivo di valori che elevano lo spirito verso la bellezza dell’arte. A seguire la Presidente del Consiglio Caterina Trecroci ha ribadite che questo percorso culturale rientra a pieno titolo nel programma di valorizzazione della cultura che è punto focale per il progresso sociale.

Sullo stesso tenore è quanto asserito dal Presidente della Rosa del Pozzo Antonino Santisi che ha ribadito che l’arte non è un bene riservato a pochi e nell’ottica di raggiungere un pubblico sempre più numeroso offrendo l’arte alla sua portata, si organizzano questi eventi in cui sempre protagonista principale è la bellezza, vero fine dell’arte.

Ha portato un breve saluto anche Franco Marcianò, presidente dei Ponti Pialesi, che si è detto lieto di ospitare una mostra di così alto valore, ed è quindi intervenuto Marcello Anastasi, esperto d’arte, che ha posto l’accento sul valore artistico della mostra complimentandosi con gli artisti che ci donano con il loro talento e momenti di rara bellezza che esalta l’animo di chi ammira le opere esposte che riescono a divenire, malgrado la loro diversità espressiva, un’unicità per celebrare l’arte.

Questa mostra si allinea appieno al fine che si prefigge l’Associazione la Rosa del Pozzo, ovvero riportare tra la gente l’arte per portare in auge la cultura che è fulcro dello sviluppo e del progresso della società. Hanno esposto i seguenti artisti: Aldo Bagnato, Antonino Borzumati, Roberta De Cicco, Antonella Martino, Nino Melara, Giusy Nucera, Sebastiano Romeo, Valentina Romeo, Natale Scordo, Enzo Simonetta, Antonella Squillaci, Enrico Tarantello, Nunzio Trapani.

