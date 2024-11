Val Gallico, domani c’è il S. Nicola Chiaravalle. Zangari: “rialziamoci con la giusta grinta”

StrettoWeb

Primo gol in campionato (bellissimo) per Alessandro Zagari, giovane talento del Val Gallico che col trascorrere dei mesi e delle giornate, sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Peccato però che la sua rete alla Bovalinese non sia bastata (insieme alla doppietta di Carvajal) per ottenere la vittoria, ma è comunque un fattore da cui ripartire in vista della gara casalinga di domani contro il San Nicola Chiaravalle.

“Sono molto contento per il mio primo gol stagionale, che aveva portato la squadra in vantaggio. Lo aspettavo da tempo e alla fine con tanta pazienza e dedizione il è arrivato nel migliore dei modi. Purtroppo, domenica nessuno si aspettava una sconfitta dopo un’ottima prestazione. Sul 3-1 pensavamo fosse chiusa, poi anche con l’uomo in meno abbiamo avuto difficoltà a mantenere il giusto equilibrio tra attacco e difesa e nel momento di difficoltà ci hanno colpito”.

Sul match di domani Zagari prosegue. “Affronteremo una squadra solida e da non sottovalutare. Abbiamo preparato questo match bene in settimana e ci arriviamo pronti. Dobbiamo rimettere in campo il nostro atteggiamento di maturità, ma soprattutto di grinta per andare a rialzarci da un periodo di alti e bassi e ritornare quindi alla vittoria”. Zagari conclude. “Voglio dare il mio contributo alla squadra con le mie qualità. Grazie ai compagni ed al mister sto crescendo molto a livello fisico, ma anche e soprattutto mentale. Credo di potermi mettere in gioco in questa categoria senza timore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.