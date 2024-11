Uso di armi in Russia, gli italiani dicono “no”: “è un atto pericoloso e incosciente”

StrettoWeb

USA, Francia e Regno Unito hanno consentito all’Ucraina di usare le loro armi sul suolo russo. Termometro Politico, in un sondaggio, ha chiesto agli italiani cosa ne pensano. La risposta più votata (42,5%) è totalmente negativa: “è un atto pericoloso e incosciente, che mette in pericolo sia gli ucraini che i civili russi che il resto d’Europa”. Nel complesso, quasi 6 italiani su 10 rispondono negativamente all’intenzione di usare le armi occidentali su suolo russo.

Quale sia l’effetto dell’utilizzo di armi occidentali contro degli obiettivi in Russia? Per il 35,8% “si scatenerà un’escalation che potrebbe coinvolgere anche altri Paesi occidentali, con il rischio di allargamento del conflitto”. Un altro 19,2% pone l’accento sul fatto che “la Russia colpirà l’Ucraina in modo più violento facendo più vittime”.

