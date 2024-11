Università di Messina, giornata di Studi per Angela Bottari

StrettoWeb

L’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, venerdì 15 novembre a partire dalle ore 9, ospiterà la Giornata di Studi per Angela Bottari intitolata “Diritti, Libertà, Tutele, Impegno politico e Sociale”. La sessione mattutina, sul tema “L’impegno in politica: Deputata, ma non solo” sarà presieduta dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari e vedrà gli interventi di alcuni docenti UniMe (Antonio Baglio, Daniela Novarese, Luigi Chiara, Enza Pelleriti), di Romana Bianchi (già Deputata per quattro legislature consecutive sino al 1992) e di Livia Turco (già Deputata e Ministra della Repubblica, Presidente della Fondazione Nilde Iotti).

La stessa ex Deputata piemontese presiederà le attività pomeridiane, a partire dalle ore 15.30, che verteranno su “Tutele, Libertà, Diritti per tutti e tutte” con la partecipazione di un vasto parterre composto da docenti, politici, giornalisti e scrittori. Tra loro Mario Bolognari, Vittoria Calabrò, Martina Castigliani, Francesco Lepore, Laura Giuffrida, Viola Ardone e Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale, il cui intervento concluderà i lavori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.