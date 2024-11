Unarma a Palmi per la fondazione della sezione di Reggio Calabria dell’associazione “Unione Insigniti O.M.R.I.”

StrettoWeb

“Se il buongiorno, come consuetudine, si vede dal mattino, la nuova sezione di Reggio Calabria dell’associazione ‘Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana’ sicuramente opererà bene sul territorio, dedicandosi ad aiutare i meno fortunati e accrescere il livello culturale dei propri Associati. E, perché no, riuscirà anche ad incrementare il numero delle proprie amicizie, partecipando alle riunioni associative di Sezione e a quelle nazionali, frequentando le famiglie degli altri Soci e riuscendo, così, a creare legami in ogni angolo della Calabria.” È quanto affermato da Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, a margine della manifestazione di ieri sera, svoltasi nella Sala del Consiglio Comunale di Palmi (Rc), in occasione della presentazione della nuova sezione di Reggio Calabria dell’associazione “Unione Insigniti O.M.R.I.”.

“Il mio sincero augurio – ha proseguito Riccio – va al neo presidente di Reggio Calabria dell’Unione Insigniti, l’amico Rocco Pardo, che è anche Segretario Generale Regionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato in Calabria. Rocco è una persona perbene, capace e sempre disponibile a offrire il suo aiuto a qualsiasi appartenente alle Forze di Polizia, di ogni ordine e grado.”

“La serata di ieri a Palmi – ha aggiunto Riccio – ha rappresentato un importante momento di unione, con la partecipazione del Presidente Nazionale dell’associazione, il Cavaliere Antonello De Oto, e con la presenza delle autorità religiose, civili e militari. È stato evidente il senso di appartenenza allo Stato che ha contraddistinto la manifestazione.”

“Il Sindacato dei Carabinieri Unarma – ha concluso Riccio – sarà sempre al fianco dell’associazione ‘Unione Insigniti’, non solo nella provincia di Reggio Calabria, con l’amico fraterno Rocco Pardo, ma su tutto il territorio calabrese, per sostenere iniziative di interesse per i Carabinieri.”

