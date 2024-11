Trump, Musk, guerra ed immigrazione: ecco cosa pensano gli italiani

StrettoWeb

Donald Trump porrà fine alla guerra in Ucraina? E’ quanto ha chiesto agli italiani Termometro Politico. Per la maggioranza “convincerà la Russia a fermarsi e l’Ucraina ad accettare la perdita di alcuni territori, è il compromesso giusto”. Il 21% risponde di “Sì, ma assecondando le mire di Putin favorirà una soluzione ingiusta, un precedente pericoloso e iniquo”. In definitiva, il 65% (praticamente 2 italiani su 3) ritiene che, in un modo o nell’altro Trump porrà fine al conflitto in Ucraina.

1 italiano su 3 a favore di espulsione di tutti gli immigrati senza permesso di soggiorno

Per quanto riguarda l’immigrazione una parte importante del campione (35,7%) afferma di “Sì, chiunque non abbia un permesso di soggiorno dovrebbe essere espulso”. A seguire, un 19% supporta questa misura “ma solo per chi non ha un lavoro e una fonte di sostentamento”.

Guerra israelo-palestinese

Guerra israelo – palestinese? Solo il 3,8% crede che “Trump sarà esitante come e più di Biden nel sostenere Israele e la sua difesa da Hamas e Hezbollah”. La risposta più frequente (28,6%) vede in Trump “un fermo alleato di Netanyahu e sarà ancora più complice di Biden nel massacro dei civili palestinesi a Gaza e nei territori occupati”. Un altro 19,3% ritiene che “Trump sarà più deciso di Biden nell’appoggio a Israele, la precedente amministrazione era troppo ambigua e non sosteneva abbastanza lo Stato Ebraico”.

L’attacco di Elon Musk ai giudici italiani: giusto o sbagliato?

Per il 41,2% Elon Musk “ha totalmente ragione, dice quello che molti pensano, i giudici si stanno sostituendo allo Stato nella gestione dell’immigrazione”. Dall’altro lato, per un 40,5%, Musk “dimostra di essere l’individuo razzista e rozzo che è sempre stato, rappresenta il peggio di internet e dell’imprenditoria”.

