Torna lo Zecchino d’Oro: dirige Carlo Conti su Rai 1 | INFO e DETTAGLI

“Ho preso in mano la direzione artistica dello Zecchino d’oro quando avevo terminato la mia esperienza sanremese, sono felice dopo 7 anni di essere ancora qui è qualcosa che mi rende orgoglioso”. Parola di Carlo Conti. In diretta dall’Antoniano di Bologna torna con 14 nuovissimi brani il festival delle canzoni per bambini. Nell’anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell’Antoniano di Bologna, torna il tradizionale e imperdibile appuntamento con lo “Zecchino d’oro“, giunto alla 67ª edizione. Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le prime due puntate venerdì 29 e sabato 30 novembre, dalle ore 17.05 alle ore 18.45, e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre, dalle ore 17.20 alle ore 20.00. Conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni (al suo debutto all’antoniano) alla guida della finale ci sarà invece il Direttore Artistico dello Zecchino d’oro Carlo Conti.

La kermesse è stata presentata oggi a viale Mazzini da Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, dalla vicedirettrice Raffaela Sallustio, da Frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano, da Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano da Mariele Ventre e da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. In collegamento, Carlo Conti. Ciannamea ha tenuto a sottolineare che “lo Zecchino d’oro è patrimonio culturale del paese. Attraverso le canzoni, veicola messaggi importanti. Lo Zecchino d’oro è espressione vera del servizio pubblico. Sarà un’edizione crossmediale. Nella compilation sarà presente la cover di Zum Zum Zum. Da questo brano, è nato un cortometraggio animato disponibile su RaiPlay e successivamente su Rai Yoyo. Saranno disponibili anche le audizioni di quest’edizione. Tutte le puntate saranno proposte sia con i sottotitoli che con l’audio descrizione. Verrà lanciato anche un podcast, con le canzoni che diventeranno delle favole lette dai bambini del Coro dell’Antoniano. Lo Zecchino d’oro significa anche Operazione Pane”.

A votare le canzoni è stato ricordato, saranno come da tradizione una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e una giuria di bimbi, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano. I voti verranno poi sommati a quelli della finale di domenica 1° dicembre. Le 14 nuove canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia attori, insegnanti, scrittori, produttori e grandi artisti, tra cui Red Canzian (presente in conferenza stampa), Luca Argentero, Johnson Righeira, Piero Romitelli, Andrea Mingardi, Enrico Galiano, Massimo Zanotti, Giulia Luzi, i Thru Collected, Max Elias Kleinschmidt. A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 19 piccoli cantanti provenienti da 11 regioni d’Italia (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Anche quest’anno lo Zecchino d’oro sostiene, inoltre, Operazione Pane, la campagna di Antoniano volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45538.

Basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa. Aggiunge Carlo Conti: “Lo Zecchino d’oro fa parte di noi, cattura la nostra attenzione e ci fa sentire uniti, sotto il comune denominatore dell’infanzia e della gioia di vivere. E’ stato difficile scegliere le canzoni, i temi sono stati diversi. Quando pensi allo Zecchino, pensi a Mariele Ventre, Cino Tortorella, Topo Gigio… Topo Gigio tornerà allo Zecchino dopo tanto tempo. Come sempre, vince la canzone e non il bambino. Ci tengo a ricordare l’iniziativa Operazione Pane”. Nella serata finale, i Ricchi e poveri presenteranno il loro nuovo singolo natalizio”.

