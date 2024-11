Torino è bianconera! La Juventus domina il Derby ed è seconda in attesa di Inter-Napoli | CLASSIFICA 

StrettoWeb

Juventus quadrata, cattiva e cinica quella che si prende il Derby della Mole, batte il Torino 2-0 e aggancia il secondo posto in classifica. Primo derby per Thiago Motta che continua la ‘tradizione’ dello Stadium: da quando la Juventus gioca nel nuovo impianto, in 15 derby disputati, ha vinto 12 volte, ha pareggiato 3 partite e non ha mai perso.

Torino si conferma bianconera. Weah nel primo tempo e Yildiz nella ripresa (con tanto di numero 10 e linguaccia nel giorno dei 50 anni di Alex Del Piero) matano un Toro che ha palesato enormi difficoltà nel rendersi pericoloso in attacco, senza Duvan Zapata (stagione finita) e Che Adams (ai box per infortunio).

Juventus che, al netto delle intermittenze offensive di Vlahovic, si conferma solida difensivamente e ha trovato in Francisco Conceicao un interessate grimaldello (praticamente un decisive a partita) per sbloccare e chiudere le partite quando serve. Bianconeri al secondo posto al pari dell’Inter impegnata domani sera nel big match contro il Napoli.

Risultati 12ª Giornata Serie A

Genoa-Como 1-1

Lecce-Empoli 1-1

Venezia-Parma 1-2

Cagliari-Milan 3-3

Juventus-Torino 2-0

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 24 Juventus 24 Atalanta 22 Fiorentina 22 Lazio 22 Milan 18 Udinese 16 Bologna 15 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Verona 12 Parma 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

Programma 13ª Giornata Serie A (23-24-25 novembre)

Verona-Inter

Milan-Juventus

Parma-Atalanta

Genoa-Cagliari

Como-Fiorentina

Torino-Monza

Napoli-Roma

Lazio-Bologna

Empoli-Udinese

Venezia-Lecce

