Teatro del Mela, presentata ufficialmente la Stagione Teatrale 2024/25

Domenica 3 novembre 2024 si è svolta la presentazione ufficiale della nuova Stagione Teatrale 2024/2025 che si svolgerà a partire dal 7 dicembre 2024 e che chiuderà il sipario l’11 aprile 2025 al Teatro del Mela. Oltre ad uno straordinario cartellone e stato presentato anche il nuovo Direttore Artistico, l’attore e regista Antonio Grosso il quale salutando il pubblico presente, ha voluto sottolineare l’amore verso la Sicilia e nello specifico per la comunità di Pace del Mela, complimentandosi con l’amministrazione e la Fondazione per l’attenzione mostrata nei confronti del teatro e della cultura. Con l’ausilio di alcuni video inviati dagli attori e registi che saranno protagonisti durante la stagione, sono stati elencati e presentati dallo stesso Direttore tutti gli spettacoli in agenda.

La serata, condotta dal giornalista Giovanni Remigare, addetto stampa ufficiale della stagione, si è aperta con l’esibizione del Corpo Bandistico Città di Pace del Mela che sarà anche protagonista del primo appuntamento della nuova Stagione Teatrale, il 7 dicembre alle ore 21.00 con “Viaggio in Musica”.

Non si è trattato della classica presentazione, ma bensì di un vero e proprio Galà, infatti l’evento è stato allietato dalla presenza di alcuni ospiti speciali a partire da giovane talento milazzese Davide Patti, apprezzato in Sicilia e non solo grazie alla sua bravura e preparazione, a seguire i ballerini Giuseppe e Giusi che hanno ammaliato il pubblico con i loro “Balli Latino-Americani”. Protagonista anche l’associazione culturale “Colapesce” che ha intrattenuto la platea con una anticipazione dello spettacolo teatrale “Un fidanzato per due figlie” che si terrà nello stesso Auditorium domenica 10 novembre alle 18.30.

Ed infine l’esibizione dei danzatori di Opificio del Movimento delle Arti con un ballo dedicato a Foscolo, fra danza e poesia, di altissimo spessore artistico, apprezzato molto dalla platea.

La serata si è conclusa con le parole del Sindaco La Malfa e del Presidente Campanella, entrambi soddisfatti per aver realizzato insieme al Direttore Artistico un cartellone teatrale di alto livello e hanno di fatto invitato tutto il pubblico a partecipare numeroso per trascorrere serate spensierate con spettacoli di qualità.

Date e spettacoli

7 Dicembre ore 21:00

Inaugurazione ufficiale con la Banda Città di Pace del Mela in “Viaggio in Musica”.

21 Dicembre ore 21:00

Ezio Greggio in “una vita sullo schermo”

17 Gennaio ore 21:00

Marco Cavallaro in “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”

30 Gennaio ore 21:00

Antonio Grosso e Antonello Pascale in “Due preti di troppo”

10 Febbraio ore 21:00

Carlo Buccirosso in “Il vedovo allegro”

1 Marzo ore 21:00

Sergio Muniz e Miriam Mesturino in “Lapponia”

14 Marzo ore 21:00

Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo in “La foto del turista”

11 Aprile ore 21:00

Enzo De Caro in “Non è vero ma ci credo”.