Taormina, al via la riqualificazione del lungomare di Mazzeo | RENDERING

“Questa mattina abbiamo ufficialmente consegnato i lavori alla ditta incaricata per la riqualificazione del lungomare di Mazzeo. Dopo mesi di confronto con i progettisti e l’individuazione della quota di cofinanziamento che garantirà l’amministrazione comunale grazie al “Salva Taormina”, siamo finalmente pronti a partire con gli interventi. Un finanziamento da un milione e mezzo di euro che abbiamo ereditato sarà messo a frutto per dare nuova vita a questa zona, seguendo il cronoprogramma stabilito e partendo proprio ora, dopo la fine della stagione turistica, per minimizzare i disagi”, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

“Il progetto, insieme all’analogo che partirà a breve nella frazione di Bruderi, si inquadra all’interno del Programma di Rigenerazione Urbana, finanziato dal Ministero dell’Interno, e che vede aggregati i Comuni di Taormina (capofila), Fiumedinisi, Gaggi e Leni. L’avvio di questi lavori rappresenta un segnale concreto dell’impegno che stiamo mettendo per migliorare ogni angolo della nostra amata Taormina“, conclude De Luca.

