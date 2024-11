A Taormina è già Natale, accese le luminarie | FOTO

StrettoWeb

A Taormina è già Natale. Poco fa sono state accese le luminarie che accompagneranno la cittadina in provincia di Messina in questo lunghissimo periodo. “Abbiamo presentato nei giorni scorsi un programma ricco e importante, che accompagnerà Taormina e i suoi visitatori da oggi fino alla fine di gennaio, con l’obiettivo di estendere l’offerta turistica anche in un’ottica di destagionalizzazione, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Accendi i tuoi sogni” è lo slogan che abbiamo scelto per questo Natale a Taormina. Noi ci stiamo attrezzando per realizzarli e rendere questa stagione ancora più magica per tutti”, conclude De Luca.

