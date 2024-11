Taekwondo Reggio Calabria, Vincenzo Vlad Iacopino 3° classificato al Campionato Italiano

StrettoWeb

Si è concluso il Campionato Italiano di Poomsae, freestyle e ParaTaekwondo 2024, che si è svolto al “Pala200” di Settimo Torinese. Il ParaTaekwondo poomsae ha rappresentato uno dei momenti significativi dell’evento, esprimendo al meglio i valori di inclusione e determinazione che il taekwondo incarna. Gli atleti hanno confermato che il taekwondo è una disciplina per tutti, combinando valori umani e prestazioni agonistiche di altissimo livello.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, nel sostenere e far praticare il Taekwondo anche ad atleti con disabilità e volendo creare un ambiente inclusivo, capace di far esprimere nello sport questi “atleti speciali”, ha partecipato col suo atleta paralimpico Vincenzo Vlad Iacopino, cintura blu categoria P20 (disturbo del neurosviluppo). Vincenzo Vlad, campione regionale in carica, alla sua prima esperienza in campo nazionale, ha saputo mettere sul campo di gara tutta la sua voglia di fare e tutto quello che aveva preparato per oltre un mese in palestra.

Dopo le fasi preliminari, Vincenzo Vlad è riuscito ad approdare alle fasi finali e a conquistare un prestigioso terzo posto, portando la prima medaglia nazionale di Para Taekwondo in riva allo stretto. Un plauso giunge dal Comitato Italiano Paralimpico Calabria al giovane atleta Vincenzo Vlad Iacopino per l’eccellente risultato e alla A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, per l’impegno profuso nel promuovere la cultura paralimpica e nell’ottenimento di eccellenti risultati.

