La System House di Reggio Calabria acquisisce il ramo aziendale di Hoist Finance con tutti i 140 dipendenti di Spoleto | DETTAGLI

Hoist Finance annuncia di avere raggiunto un accordo con la System House, per la cessione delle proprie attività di servicing per conto terzi, realizzate dal ramo di azienda ex Maran. System House è un’azienda, fondata nel 1981, attiva nei settori ICT, contact center e credit management. L’operazione coinvolge tutti i 140 dipendenti della sede di Spoleto del ramo aziendale che entreranno così nell’organico della System House.

Questa operazione consente a Hoist Finance di focalizzare il proprio business sulle attività di investimento e di asset management, coerentemente con la vocazione complessiva del Gruppo. Sin dall’inizio delle trattative, Hoist Finance ha cercato di tutelare il personale coinvolto, la cui salvaguardia del posto di lavoro è sempre stata al centro delle sue priorità.

L’azienda desidera ringraziare il personale di Spoleto, per le capacità, la professionalità e la disponibilità da sempre dimostrate, e le Organizzazioni Sindacali, per il clima costruttivo e collaborativo, avuto durante le trattative.

Informazioni su Hoist Finance

Hoist Finance è un asset manager specializzato in NPL. Da oltre 25 anni ci concentriamo sull’investimento e sulla gestione di portafogli di crediti. Siamo partner di banche e istituzioni finanziarie internazionali in tutta Europa per l’acquisizione di portafogli di crediti in sofferenza. Siamo anche un partner per i consumatori e le PMI che si trovano in una situazione di debito, creando piani di rateizzazione sostenibili a lungo termine che consentono loro di convertire il debito in sofferenza in debito in bonis. Siamo presenti in 13 mercati europei e le nostre azioni sono quotate al Nasdaq di Stoccolma. Maggiori informazioni su hoistfinance.com.

