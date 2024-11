Sul razzismo verso Idiaru tutti zitti? La rabbia della Viola

StrettoWeb

“Abbiamo voluto aspettare l’esito del ricorso contro i Provvedimenti del Giudice Sportivo per “urlare” la nostra solidarietà ad Efe Idiaru“. È quanto dichiarato dalla Viola Reggio Calabria in merito al caso di razzismo denunciato da Efe Idiaru al termine del match contro Messina.

“Abbiamo aspettato non perché avessimo dubbi sulla testimonianza di Efe ma perché si evincesse chiaro dal provvedimento seguito al ricorso che anche il Giudice, questo pomeriggio, ha dato credito ad Efe e nessuno potesse negare l’evidenza.

Ci sarebbe piaciuto comprendere il motivo per cui un atleta, a seguito della vittoria della propria squadra, avesse mai dovuto dire falsamente che gli era stato rivolto un insulto razziale e, pur nel tentativo di qualcuno di rendere la testimonianza fraudolenta, non lo abbiamo compreso“. Si legge ancora nella nota.

“Quello che vogliamo dire ad Efe è che siamo solidali con lui per l’offesa ricevuta e che per testimoniarlo tutti ci impegneremo ancora di più contro questa pratica ripugnante. Invitiamo tutti i nostri tifosi a condividere fortemente questo impegno. No al razzismo! Siamo solidali anche con Nikola Ivanaj che ha subito il provvedimento di squalifica per aver tentato di sedare gli animi in difesa del compagno. A domani sul campo. Con il rispetto verso l’avversario e l’accoglienza che contraddistingue la nostra città“, conclude la nota.

