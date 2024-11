C’è chi va via da “X” e chi rimane: Spirlì controcorrente, “non è più mal frequentato, mi piace stare vicino a Musk”

StrettoWeb

Non ci sono solo quelli che vanno via da “X”. C’è anche chi ci rimane ed è convinto. Che poi magari non lo dicono, non è necessario. In fondo, cosa può fregare a Elon Musk se Piero Pelù, Elio e le storie tese, il Guardian annunciano l’uscita da “X”? Nessuno si è indignato quando “Mark Zuckerberg” ha parlato delle politiche restrittive ai tempi di Covid e vaccini. Però ora succede: sarà perché l’imprenditore è amico di Trump e della Destra?

“Da quando ‘X’ NON è più mal frequentato, sono diventato ‘di casa’. Mi piace essere ‘vicino di post’ di Elon Musk. Mi rasserena”. E’ il messaggio social di Nino Spirlì, che va controcorrente rispetto ai soggetti sopracitati e si dice felice di frequentare “X”.

