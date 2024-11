“Speciale Le voci delle donne – Non chiamatelo amore”, domani sulla Rai il programma sul drammatico fenomeno del femminicidio

StrettoWeb

Domani, domenica 24 novembre, alle ore 13:00 su Rai 3, andrà in onda “Speciale Le voci delle donne – Non chiamatelo amore”, condotto da Vittoriana Abate. Il programma vuole mettere in luce il drammatico fenomeno del femminicidio: un viaggio attraverso le testimonianze di donne vittime di violenza.

Il set prevede una parte in esterno, ambientata sulla Piazza di Montecitorio, ed una parte in studio. La scena è allestita con panchine e scarpe rosse ed il racconto si avvale anche di una serie di servizi. “Speciale Le voci delle donne – Non chiamatelo amore” è un programma di Vittoriana Abate e Luca De Risi, scritto da Vittoriana Abate e Luca De Risi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.